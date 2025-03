Attualità

Ragusa e i servizi cimiteriali, prorogati i termini di presentazione delle offerte della gara

La Fisascat Cisl: "Occasione per rimodulare le concrete strategie e le misure economiche di attuazione per i lavoratori per cercare di revocare lo sciopero dell'8 marzo"

Di Redazione | 01 Marzo 2025