Ragusa e i voucher per l’accesso dei minori allo sport, ecco quali sono le società interessate

Attualità

L'assessore Digrandi: "Una occasione da sfruttare al meglio"

La Regione Siciliana, assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo, ha recentemente pubblicato il decreto che rende possibile per le famiglie di ragazzi e ragazze tra i 6 e i 16 anni con un ISEE pari o inferiore a 12.000 euro, presentare domanda per ottenere voucher sportivi gratuiti. Questi voucher permetteranno ai giovani di praticare attività sportive da settembre a dicembre.

Le famiglie interessate possono presentare la domanda entro il 10 giugno presso le segreterie delle società sportive beneficiarie dell’iniziativa. Per farlo, sarà necessario portare l’ISEE e i documenti in corso di validità dei genitori e del bambino. Le società sportive beneficiarie sono le seguenti:

– Accademia Scacchi Ragusa

– Arti d’oriente

– Basket Club Ragusa

– Bike & co Ragusa

– Centro Olimpia Domenico Savio

– City Gym

– CSI Ragusa

– Dance with me

– Game sport Ragusa

– Iblea Fishing

– Judo Ragusa

– Judoki Ssd Arl

– Latitude 36

– Mazzarelli TT

– Me.Ta sport

– No al doping Ragusa

– Oratorio Salesiano Ragusa

– P.G.S. OR.SA. Dilettantistica

– Pol. Acqua Azzura Ragusa

– Pol. Judo Kodokan Ragusa

– Pol. Sport Club Erea

– Polisportiva Pegaso

– Pro Ragusa

– Ragusa Boys

– Ragusa Rugby Union

– Ragusa Volley

– Rogos

– Schininà Boxing Team

– Slow Diving

“Siamo felici di vedere che tante società sportive hanno aderito a questa iniziativa, sia lo scorso anno che quest’anno – dichiara l’assessore allo sport Simone Digrandi -. Non appena la Regione Siciliana ha reso nota questa possibilità, a febbraio, abbiamo subito reso pubblica la manifestazione di interesse rivolta alle società sportive invitandole ad aderire. Tutte le società che avevano già presentato istanza nel 2024 sono state automaticamente inserite tra quelle aderenti, mentre quelle che non lo avevano fatto hanno avuto tempo fino al 28 febbraio per presentare domanda via PEC. Il risultato è molto ampio visto il novero delle società e le tante discipline disponibili per i nostri ragazzi, molte delle quali vengono svolte nei tanti nostri impianti comunali. Continueremo a sostenere queste iniziative e ringraziamo la Regione Siciliana per l’impegno profuso in questo senso”.

“I voucher sportivi – continua l’assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari Oppurtunità, Elvira Adamo – offrono un’importante opportunità a ragazze e ragazzi con famiglie a basso reddito di praticare sport che, altrimenti, sarebbero loro preclusi. Lo sport rientra a pieno titolo tra le attività educative: insegna il gioco di squadra, l’altruismo, la capacità di entrare in relazione per raggiungere un obiettivo comune. Ci auguriamo che in tante e in tanti vogliano aderire a questa iniziativa”.