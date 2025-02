Ragusa e il Bon in fiamme, il rogo forse causato da un incidente fortuito durante la serata (video)

Attualità

In un video diffuso sui social si vede proprio il momento che avrebbe innescato le fiamme

Che cosa è accaduto nella notte tra venerdì e sabato al Bon? Perché il locale, che in quel momento era pieno zeppo di ospiti, si è incendiato sino ad essere danneggiato in modo quasi irrimediabile? E’ quello che stanno cercando di capire gli inquirenti. Ma, intanto, da un video che è stato diffuso sui social da un utente sembra che tutto sia accaduto per caso. Infatti, durante un momento della serata, questo almeno quanto emerge dal video, tutti i presenti erano in piedi a seguire le indicazioni del dj di turno. Scintillanti accesi in mano, stavano animando uno dei momenti più cool della serata. Quando, all’improvviso, e questo è sempre quanto si nota dal video, alcune suppellettili infiammabili si sono incendiate, non lasciando scampo circa la possibilità di rimediare. C’è stato un fuggi fuggi generale sino a quando tutti sono riusciti a guadagnare, senza eccessivi danni, l’uscita. Mentre le fiamme hanno preso il sopravvento.