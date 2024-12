Ragusa e il bullismo, presentato il cortometraggio “La finestra”

Società

Un ragazzino su 4 è vittima del fenomeno in Sicilia

Bullismo: in Sicilia 1 ragazzo su 4 ne è vittima, soprattutto alle scuole medie. Secondo i dati della piattaforma Elisa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in Sicilia il 23% degli studenti dell’Isola dichiara di essere stato vittima di bullismo, e il 7% di episodi di cyberbullismo, mentre il 17% ammette di aver preso parte a casi di bullismo. Anche la nostra provincia registra casi in crescita.

Per parlare di questo fenomeno, lo scorso 29 novembre al Cinema Lumière di Ragusa ė stato proiettato alla presenza del sindaco Giuseppe Cassi, dell’assessora all’Istruzione Catia Pasta e dell’assessora alle Politiche per l’inclusione Elvira Adamo il cortometraggio “La Finestra” di Salvatore Massari, ideato da Peppe Busacca, sceneggiato da Michele Arezzo e con le musiche di Peppe Arezzo. La preparazione dei giovani attori è stata affidata a Tiziana Bellassai e la logistica di produzione a Laura Gueli.

Con Irene Spadola, Luna Massari e tutti i corsisti del primo laboratorio di cinematografia “Ciak ..i corti”, il cortometraggio è stato prodotto da “Mecenate”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Ragusa e la collaborazione dell’Istituto comprensivo Berlinguer di Ragusa.

Tra i protagonisti, Francesca Antoci, Adelaide Massari, Eleonora Busacca, Tommaso Martorana, Marco Ghiani, Emanuele Marchi, Noemi Cavallo, Paola Riso, Giulia Calabrese e l’amichevole partecipazione del dott. Giovanni Ottaviano, di Eliana Di Martino e Grazia Gambuzza.

Le riprese sono state il frutto del lavoro di squadra in cui tutti gli allievi del corso hanno partecipato non solo come attori ma anche come tecnici e parte attiva di una vera e propria troupe cinematografica, imparando le caratteristiche di ogni ruolo sul set.