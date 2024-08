Ragusa e il caso castello di Donnafugata, Campo e Firricieli: “Bene le dichiarazioni del prefetto che afferma di dover sempre preferire la gestione pubblica dei beni della collettività”

Attualità

"Salutiamo anche favorevolmente la riapertura dei termini del bando"

“Siamo soddisfatti delle dichiarazioni da parte del prefetto che afferma di dover sempre preferire la gestione pubblica dei beni della collettività. È ciò che sosteniamo da giorni, fin da quando abbiamo appreso che l’Amministrazione Cassì intendeva affidare il castello di Donnafugata e Palazzo Zacco a soggetti privati tramite la procedura del Pspp. Salutiamo anche favorevolmente la riapertura dei termini del bando che ha portato, di fatto, all’annuncio della partecipazione del Libero consorzio comunale al procedimento per la gestione dell’antico maniero. Dal canto nostro, se l’offerta dovesse andare in porto, cercheremo di dare alla ex Provincia il supporto necessario. Questa è la vittoria della buona politica e una vittoria per la città e rappresenta un buon modo di operare mettendo in relazione la Regione, l’ente provinciale e l’ente locale per amministrare bene, a più livelli e in modo trasparente la res pubblica”.