Ragusa e il caso degli alloggi Iacp consegnati ma non ancora agibili, Caruso: “Si va verso una soluzione”

Attualità

Questa mattina si è tenuto un vertice nella sede dell'Istituto autonomo case popolari

Si è tenuto questa mattina, nella sede dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Ragusa, un incontro con le cinque famiglie risultate idonee per l’assegnazione degli alloggi a canone agevolato di via Risorgimento (nella foto). All’incontro erano presenti il commissario straordinario Paolo Santoro, gli assessori comunali Elvira Adamo e Gianni Giuffrida, il consigliere Mario Chiavola e la consigliera Rossana Caruso.

“Nel corso della riunione – afferma quest’ultima – il commissario ha chiarito che, allo stato attuale, le famiglie sono considerate “affidatarie” e non ancora “assegnatarie” degli alloggi. Ritengo, tuttavia, doveroso sottolineare l’assoluta necessità di trasparenza e chiarezza nei confronti dei cittadini coinvolti. Le famiglie, infatti, hanno ricevuto le chiavi degli appartamenti già il 5 giugno, circostanza che ha generato aspettative legittime. Se oggi si parla di questa vicenda è anche grazie all’azione di chi, come me, ha voluto portare alla luce una situazione che continuo a definire intollerabile, perché pesa sulle spalle di famiglie già provate da difficoltà economiche e sociali. Il caso ha voluto che – come appreso nel corso dell’incontro, solo nella giornata di ieri l’Enel ha trasmesso il preventivo per i lavori necessari agli allacci, per un importo di svariate migliaia di euro. Sono state escluse le proposte avanzate dall’amministrazione comunale, ma si è assicurato che entro la metà di agosto gli alloggi saranno pronti per la consegna definitiva”.