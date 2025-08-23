Ragusa e il caso della turista israeliana, Battaglia: “Si confondono piani diversi generando ingiustizia”

Attualità

Il consigliere comunale dice la sua a supporto delle posizioni del sindaco Cassì

“Non possiamo permettere che atteggiamenti discriminatori compromettano l’immagine di Ragusa come città aperta e accogliente”. Con queste parole, il consigliere comunale Salvatore Battaglia (nella foto) interviene a sostegno del sindaco Peppe Cassì in merito alla vicenda che ha visto protagonista una cittadina israeliana, la cui prenotazione è stata rifiutata da un albergatore locale. Battaglia esprime preoccupazione per l’accaduto, sottolineando come sia pericoloso e ingiusto fare di tutta l’erba un fascio: “È inaccettabile punire una persona per colpe che non le appartengono. Cosa c’entra una turista che sceglie la nostra città per le sue vacanze con le decisioni politiche del suo governo israeliano? Stiamo confondendo piani diversi e questo non può che generare ingiustizia”.