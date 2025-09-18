Ragusa e il caso Donnafugart, il consigliere Firrincieli: “Bisogna prendere provvedimenti seri e concreti”

Attualità

Dopo la denuncia dell'organizzatore da parte della Questura, l'esponente pentastellato mette in evidenza tutta una serie di criticità e chiede risposte efficaci

La recente scoperta di un evento non autorizzato all’interno del castello di Donnafugata accende i riflettori sull’attenzione delle istituzioni locali alla tutela del patrimonio comunale e al rispetto delle normative che regolano la sicurezza e l’utilizzo dei beni pubblici. Come reso noto dalla Squadra amministrativa della Questura di Ragusa, la notte di sabato 30 agosto, all’interno della storica struttura, si è svolto uno spettacolo danzante con la presenza di circa mille partecipanti, senza le necessarie autorizzazioni di pubblico spettacolo e agibilità. L’iniziativa, pubblicizzata e organizzata con prevendita online e pagamento del biglietto all’ingresso, è stata oggetto di accertamenti che hanno portato alla denuncia dell’organizzatore in stato di libertà per violazioni di carattere penale e amministrativo. L’episodio, di per sé grave, assume una rilevanza ancora maggiore in quanto avvenuto in un bene simbolo della città, frequentemente utilizzato per manifestazioni culturali di rilievo.

Sul caso interviene anche il consigliere comunale Sergio Firrincieli (nella foto), che, con tono fermo ma costruttivo, ha chiesto all’amministrazione comunale di fare piena chiarezza sull’accaduto. “È necessario – dichiara Firrincieli – che l’amministrazione dia risposte trasparenti ai cittadini riguardo a quanto accaduto al castello di Donnafugata. Auspico che, in attesa di chiarimenti, non siano più assegnate manifestazioni alla ditta o al soggetto proponente coinvolto nell’evento e, se alcune gli sono state già autorizzate, che le stesse vengano revocate, in considerazione del fatto che già in passato altri eventi sono stati organizzati dalla ditta e dal soggetto proponente in questione”.