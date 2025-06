Ragusa e il caso Mauro in consiglio comunale, il movimento del sindaco Dr solidale con la collega Criscione

Politica

"Grave che l'esponente di Forza Italia non si sia nemmeno scusato ma anzi si sia risentito del fatto che la consigliera abbia fatto emergere la questione in aula"

“Quanto denunciato ieri in Consiglio comunale dalla consigliera Maria Grazia Criscione è un fatto che ci ha molto rammaricati. Grave che il consigliere Gaetano Mauro si sia rivolto con certi epiteti violenti a una collega consigliera fuori dall’aula (in presenza di testimoni); grave che non si sia nemmeno scusato ma anzi si sia risentito del fatto che la consigliera abbia denunciato in aula; grave che dai banchi dell’opposizione non sia stato condannato l’episodio né sia stata espressa solidarietà alla consigliera: l’atteggiamento sarebbe stato lo stesso anche a parti invertite?”. E’ quanto evidenziato in una nota di Direzione Ragusa, movimento politico che si rifà alle posizioni del primo cittadino, Peppe Cassì.