Ragusa e il caso via Berlinguer, Poidomani (FdI): “Ma è così complesso riuscire a contenere gli sporcaccioni seriali?”

La vicenda di una strada urbana che è diventata un letamaio

“Non se ne può proprio più. Sono necessari provvedimenti urgenti ed efficaci. Le parole stanno a zero. Adesso, servono i fatti”. Così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, Luca Poidomani, sulla situazione di emergenza in cui versa un tratto di via Berlinguer. Dove la presenza dell’abbandono indiscriminato di rifiuti ha passato da un bel pezzo il limite della tollerabilità. “Cumuli di spazzatura – chiarisce Poidomani – ingombranti e materiali di ogni tipo invadono la zona, creando non solo un problema estetico e ambientale, ma anche un grave rischio sanitario per i residenti. Sì, in alcuni periodi questi rifiuti vengono rimossi. Poi, però, tutto torna come prima. L’interrogativo che ci poniamo, tra gli altri, è che fine abbia fatto l’amministrazione comunale visto che, nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, non un solo passo in avanti si compie, c’è un immobilismo totale che non sta più bene a nessuno. Di fatto, bonifiche inefficaci, nessun controllo produttivo, nessuna azione concreta. Perché le sanzioni con le fototrappole, di cui ci si vanta, non riescono a inibire il fenomeno? Sono troppo poche quelle elevate? Oppure ci sono poche telecamere? Il degrado cresce nell’indifferenza generale. E, lo diciamo chiaro e tondo, non ci sta più bene”.