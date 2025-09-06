Ragusa e il centenario di Camilleri, Angelica (Iv): “Un’altra occasione persa per la nostra città”

Attualità

"Si sarebbe potuta sfruttare al meglio questa ricorrenza per ridare slancio all'effetto Montalbano. E invece niente..."

Nel centenario, che cade oggi, della nascita di Andrea Camilleri (nella foto), autore che ha reso la Sicilia e il territorio ragusano celebri nel mondo grazie alle avventure del commissario Montalbano, Ragusa si trova a riflettere sulle scelte di programmazione culturale adottate dall’amministrazione comunale. Filippo Angelica, coordinatore cittadino di Italia Viva, interviene sulla gestione di questa ricorrenza, sottolineando come sia stata sprecata un’occasione che avrebbe potuto rilanciare il “fenomeno Montalbano” su scala nazionale e internazionale. “Io credo che quando si dice cogliere le occasioni, quando si dice governare gli eventi, significa proprio questo: non rincorrerli” afferma Angelica. “Se questa amministrazione avesse programmato per tempo e non certo venti giorni fa con un filmetto proiettato a Marina ‘Gli arancini di Montalbano’, per dire anche noi festeggiamo il centenario, oggi avremmo potuto parlare di una ricaduta concreta sul territorio”. Angelica sottolinea come la popolarità di Camilleri e della serie Montalbano abbia contribuito, negli anni passati, a far registrare presenze turistiche esorbitanti nella provincia di Ragusa: “Camilleri, Montalbano: è stato grazie a loro che abbiamo raggiunto apici di presenze turistiche veramente esorbitanti. Questo centenario poteva essere il momento per dare continuità all’effetto, non per sancirne la fine”.

La riflessione di Angelica va ben oltre una semplice commemorazione: “La celebrazione doveva essere pensata per tempo, coinvolgendo il nostro patrimonio architettonico, a partire dal castello di Donnafugata, luogo iconico per le vicende di Montalbano, e creando eventi itineranti in tutta la provincia. Solo così avremmo potuto ottenere una visibilità nazionale e internazionale, valorizzando concretamente i nostri beni e rafforzando il legame tra cultura e turismo”.

Il coordinatore di Italia Viva denuncia invece l’approccio dell’amministrazione: “Se ci si lavorava un anno fa, se tutti questi consulenti che abbiamo si prodigavano a farlo, avremmo avuto risultati tangibili. Invece tutto questo, come al solito, non è accaduto: anziché governare le opportunità, lo ribadisco, le abbiamo rincorse. Abbiamo proiettato un filmetto di un’oretta in città, senza nessuna ricaduta concreta”.