Ragusa e il centro storico, 12 persone sanzionate in un mese per abbandono indiscriminato dei rifiuti

Attualità

Nuovo giro di vite da parte della polizia municipale

“Stiamo dando un ulteriore giro di vite – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – contro l’increscioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che deturpa la bellezza e il decoro della nostra città. Per questo abbiamo predisposto un apposito servizio di controlli porta a porta svolto dalla nostra polizia locale. Rispetto all’introduzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta avviato all’inizio del nostro primo mandato la situazione, specialmente all’interno del tessuto urbano, è notevolmente migliorata ma persiste ancora qualche sacca di inciviltà, che non si vergogna a sporcare la nostra città per il suo comodo. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti riguarda i settori Ambiente, Tributi e Polizia locale ed è attuando un lavoro di sinergia che stiamo continuando a contrastarlo”.