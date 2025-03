Ragusa e il centro storico, Fratelli d’Italia: “Situazione preoccupante e niente azioni concrete da parte del Comune”

Attualità

Poidomani: "Presentato un pacchetto sicurezza che è stato bocciato dalla maggioranza in consiglio comunale. Ma, di contro, non è stata adottata alcuna alternativa"

“Prendere atto dell’ennesimo episodio limite accaduto in centro storico, e segnatamente in prossimità della via San Giovanni, a due passi dalla cattedrale, ci convince sempre di più sul fatto che la situazione che abbiamo denunciato a suo tempo non solo continua a persistere ma, addirittura, si aggrava con il trascorrere del tempo. Senza, tra l’altro, che vi sia posto un rimedio concreto”. E’ quanto evidenzia il segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Ragusa, Luca Poidomani (nella foto), esprimendo le proprie preoccupazioni e facendo una riflessione di carattere politico.