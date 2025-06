Ragusa e il centro storico sempre più polveriera, arrestati due bengalesi che avevano rapinato tre connazionali

Cronaca

L'intervento degli agenti della Squadra mobile sul posto dopo le segnalazioni in sala operativa

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa sono intervenuti in piazza San Giovanni, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa, riguardante una violenta lite tra cittadini stranieri.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno accertato che poco prima si era verificata una rapina ai danni di tre cittadini del Bangladesh, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Le vittime hanno riferito agli operatori che, mentre si trovavano in piazza, erano state aggredite da tre connazionali, armati di coltello e bastoni, i quali li avevano minacciati e colpiti, riuscendo a sottrarre loro la somma complessiva di 150 euro. Le immediate ricerche hanno consentito agli agenti di individuare e fermare due dei presunti autori della rapina: si tratta di un 33enne e un 25enne, entrambi di nazionalità bengalese e in regola con le norme sul soggiorno.