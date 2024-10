Ragusa e il dibattito sul turismo, Angelica (Iv): “Abbiamo grandi visioni e poi non curiamo l’essenziale”

Attualità

Il coordinatore cittadino del partito renziano mette in evidenza alcune cose che non vanno a cominciare dal Giardino ibleo

“Continuiamo a registrare, con dispiacere, una certa dissonanza tra quelli che sono i proclami, le enunciazioni, le descrizioni delle visioni strategiche e futuristiche che il sindaco e questa amministrazione fanno sulle rubriche che riguardano l’accoglienza e il turismo rispetto poi alla realtà, rispetto allo stato dell’arte delle cose, rispetto a quello che si dovrebbe fare e si continua a non fare. Ecco perché sosteniamo che parlare del 2040 può essere di certo ammaliante. Ma quando se ne parla e poi non si fa tutto ciò che è necessario per migliorare l’aspetto turistico della nostra città, allora credo che tutto questo valga nulla, compresi i soldi che si stanno spendendo in questi settori per pagare consulenti, per pagare attività, per programmare eventi”.