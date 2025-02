Ragusa e il dibattito sulla riapertura al traffico veicolare di via Roma, Legambiente: “Un passo indietro illogico e senza senso”

Attualità

Il circolo "Il carrubo" sottolinea: "Per rivitalizzare il centro storico occorre riportare i residenti e non le auto"

“Esattamente 20 anni fa a Ragusa, promossa da Legambiente, si svolgeva la prima giornata della “Domenica senz’auto“ e si raccoglievano più di 3.000 firme per la chiusura al traffico di via Roma con l’istituzione dell’isola pedonale, riscontrando adesioni anche da parte di commercianti del centro storico.

Oggi, raggiunto questo obiettivo minimale, anche con importanti investimenti, invece di allargare l’area interdetta alle auto al quadrilatero tra via Mario Leggio, corso Italia, via Mario Rapisardi e via S. Anna, si propone di tornare indietro. Come se qualche auto che transitasse in via Roma fosse in grado di rivitalizzare il centro storico e riaprire i negozi e aumentare le vendite dei pochi rimasti”. Così Legambiente con il circolo “Il carrubo” intervenendo nel dibattito che sta tenendo banco sulla via principale della città, un tempo salotto buono della stessa.