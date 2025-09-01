Ragusa e il Festival della fioritura, un’esperienza culturale e sensoriale unica

Società

L'appuntamento sviluppatosi in due giornate ha superato le aspettative in termini di partecipazione e di coinvolgimento emotivo

Si è conclusa con grande entusiasmo la nuova edizione del Festival della Fioritura, che ha animato la suggestiva Tenuta Chiaramonte di Ragusa nelle giornate di martedì e mercoledì scorsi. L’evento, immerso nella magia del paesaggio siciliano tra ulivi secolari e colline soleggiate, ha superato le aspettative sia in termini di partecipazione che di coinvolgimento emotivo. L’organizzatrice e promotrice del festival, Sofia Chiaramonte, e la direttrice artistica, Giulia Guastella, hanno dichiarato con soddisfazione: “Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati pienamente raggiunti. Gli ottimi riscontri ricevuti rappresentano un grande stimolo per l’organizzazione del Festival della fioritura e per appuntamenti simili negli anni a venire. Questa edizione ha fornito indicazioni preziose che ci permetteranno di affinare ulteriormente le finalità per cui il Festival è stato promosso” (nella foto sotto al centro Sofia Chiaramonte e Giulia Guastella).

Il Festival della Fioritura si è confermato un’esperienza sensoriale e culturale unica, un vero e proprio viaggio dell’anima nel cuore della natura siciliana. L’incontro tra musica, teatro e percorsi sensoriali ha creato un’atmosfera di autentica connessione tra i partecipanti, artisti e ambiente circostante. Il programma, articolato su due intense serate, ha visto momenti di grande partecipazione. Ogni sera, apertura con musica dal vivo e il percorso di attività per riconnettersi a se stessi tramite la scrittura. A seguire, un aperitivo incluso di assaggi di olio d’oliva della Tenuta Chiaramonte per celebrare i tesori della terra siciliana: ha rappresentato un’occasione speciale per socializzare e condividere emozioni.

Martedì, poi, il concerto-spettacolo “Notte di Note per Mimì” che ha reso omaggio all’indimenticabile Mia Martini. L’intensa interpretazione di Melania Giglio, arricchita dalle suggestioni sonore di Heron Borelli, ha toccato profondamente il pubblico, creando un ponte emozionale tra passato e presente. Tanto è vero che, a conclusione, gli spettatori hanno animato una calorosa standing ovation. Il giorno dopo è stata la volta di “Non era previsto”, uno spettacolo (nella foto sopra) di teatro d’improvvisazione interattivo che ha sorpreso e coinvolto i presenti.

Gli attori Giulia Guastella, Camilla Pujia, Livia Massimi e Francesco Nuzzi, guidati dal regista Francesco Brandi, hanno dato vita a storie inedite e coinvolgenti, modellate dall’energia e dalle suggestioni del pubblico stesso. Il Festival ha saputo offrire un prezioso invito a rallentare i ritmi frenetici della quotidianità, riscoprendo la bellezza delle piccole cose e la profondità delle connessioni autentiche.