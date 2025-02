Ragusa e il finanziamento perduto di 3,5 milioni di euro, il vicesindaco Giuffrida: “Ci hanno preannunciato la riassegnazione dei fondi, altrimenti valuteremo ricorso al Tar”

Attualità

La risposta punto per punto alle accuse della parlamentare Stefania Campo

“Sulla questione della revoca di un importante contributo regionale da 3,5 milioni di euro per efficientamento della pubblica illuminazione, la posizione del Comune è molto chiara”. Lo dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida (nella foto), rispondendo all’allarme lanciato dalla deputata regionale m5S Stefania Campo.

“L’emanazione tardiva del decreto di finanziamento regionale ha accorciato in maniera considerevole i tempi burocratici necessari al nostro ente per le procedure del caso, ulteriormente allungate da una parte dal ricorso di un privato, chiuso con sentenza del maggio 2024, e dall’altra dall’aumento esponenziale dei costi dell’energia elettrica, che ci ha costretto a rivedere in corso d’opera il Piano economico finanziario. Dal canto nostro abbiamo quindi fatto presente alla Regione, anche tramite l’interessamento della nostra deputazione, le nostre ragioni, le quali sono state accolte. Come da comunicazioni dell’ottobre e del novembre 2022, infatti, il nostro progetto è stato inserito tra quelli “in salvaguardia” all’interno del Piano di Sviluppo e Coesione” chiarisce Giuffrida.