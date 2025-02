Ragusa e il giubileo dei giornalisti con un seminario e la messa del vescovo

Attualità

L'appuntamento è in programma sabato mattina dalle 9,30 al santuario del Carmine

Sabato 8 febbraio 2025, in occasione del Giubileo per i 75 anni di fondazione della Diocesi di Ragusa, si celebra il Giubileo dei Giornalisti. La chiesa giubilare del Santuario Madonna del Carmelo alle 9,30 ospiterà un seminario dal titolo “Il giornalismo a servizio della democrazia. Pellegrini di speranza, comunicare il Giubileo 2025 per costruire insieme un mondo migliore”. Alle 11.30 seguirà la santa messa, presieduta dal vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. La partecipazione al Giubileo dei Giornalisti, organizzato dalla Diocesi di Ragusa attraverso l’Ufficio Comunicazioni Sociali, è aperta a tutti i giornalisti e i comunicatori che abbiano piacere a condividere questo momento. Il seminario formativo è organizzato in collaborazione con l’Unione Cattolica Stampa Italiana e con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.