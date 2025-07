Ragusa e il mare per tutti, l’assessore D’Asta: “Ultimata l’installazione di pedane in pvc, passerelle e rampe”

Attualità

"L'obiettivo è garantire anche alle persone con disabilità e a chi ha carrozzine e passeggini il diritto al mare"

“Dopo gli interventi di pulizia e di livellamento dell’arenile – dichiara l’assessore comunale all’Ambiente, Mario D’Asta – è pressoché ultimata l’installazione di pedane in pvc, passerelle e rampe per garantire anche alle persone con disabilità e a chi ha carrozzine e passeggini il diritto al mare.

Un programma articolato che interessa numerosi punti del nostro litorale: Piazzale Michele Calabrese – Spiaggia ex americani; Lungomare Andrea Doria – ex ristorante “Da Carmelo”; Lungomare Andrea Doria – Circolo Velico, Lungomare Andrea Doria – ai lati della Rotonda; Piazza Torre; Piazza della Dogana; Lungomare Mediterraneo – Laola Beach; Scogliera Santa Barbara – pizzeria Holiday; Punta Braccetto – Via Salina; Punta Braccetto – Via del Mare; Passo Marinaro; Branco Piccolo”.

“Valorizzare il nostro litorale – afferma l’assessore alle Frazioni, Andrea Distefano – vuol dire innanzitutto rendere le spiagge più accessibili e inclusive, guardando alla mobilità in spiaggia e non solo.

Ricordo infatti che alla Rotonda del Lungomare Doria è presente una doccia attrezzata con postazione per persone con disabilità; che dal 1° luglio a Piazza Torre tornerà attivo il servizio “Mare Senza Frontiere”, punto di riferimento importante per chi ha bisogno di assistenza dedicata; che sono inoltre presenti diversi parcheggi riservati alle persone con disabilità, distribuiti in più aree del litorale.