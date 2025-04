Ragusa, è il momento del “Vivicittà”

Sport

La città rientra anche quest'anno nel cartellone delle prove competitive. L'appuntamento è per domenica

Domenica 6 aprile, con inizio previsto alle 10,30 e premiazione prevista alle 12, Uisp celebra l’annuale domenica dedicata al Vivicittà, la 10 km podistica più famosa d’Italia, che si corre in contemporanea in oltre 60 città in Italia e nel mondo con il Patrocino della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e del Segretariato Sociale RAI.

Dopo la partenza data in tutte le diverse sedi dal Segnale orario mattutino del GR1, viene stilata una classifica compensata delle varie gare svolte in tutto il mondo, in relazione anche alle difficoltà altimetriche.

Ragusa anche quest’anno rientra nel cartellone delle Prove competitive, e nella mattinata di domenica 6 Aprile si correrà per 10 Km in Centro, con una podistica “a circuito” di 3.3 Km a giro.

Tale prova varrà anche come 2^ tappa del Gran Prix Ibleo Giovanile di Corsa su strada, con la previsione di circa 200 partecipanti dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania, più altrettanti partecipanti nelle prove collaterali per Camminatori e la “Family-Run” “non competitiva” di 7 km.

Partenza e arrivo in Viale Tenete Lena. Questo il percorso: Viale Ten.Lena, Piazza del Popolo senza impegnarLa, deviazione sx per Via Dante, Via Dante fino uscita in Via Pennavaria, sottopassaggio Intendenza Finanza, Piazza Libertà Via Roma, Via Roma, dritto fino deviazione via Ecce Homo, Via Matteotti, Piazza San Giovanni, Via M.Coffa, Via delle Frecce, Via M.Rapisardi, Via dei Vespri Siciliani, Palazzo Zacco, Via San Vito, Lato pedonale transennato di Ponte S.Vito, deviazione sx per Via Pirandello, Via Ciullo d’Alcamo, via Cartia, Via Ing.Migliorsi, Via B.M Schininà, Piazza Cappuccini, Via Traspontino, Ponte Vecchio, Via A.Majorana, deviaz. sx dal Tribunale per Via Natalelli, uscita Museo Archeologico, Via Natalelli, dev. Dx per Piazza Libertà fino al punto di partenza.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione viene disposto che:

– Il transito lungo il percorso di gara sarà sospeso durante la manifestazione ad esclusione del Ponte Giovanni XXIII, dove i concorrenti transiteranno all’interno del corridoio delimitato da apposite transenne.

Tuttavia il personale presente su tutte le intersezioni lungo il percorso di gara potrà consentire l’attraversamento a condizione che sia effettuato in sicurezza.

– la chiusura temporanea del transito veicolare sul viale Ten. Lena, nel tratto compreso tra la Piazza Gramsci e la Piazza Libertà (e viceversa) e sul Viale del Fante, nel tratto compreso tra la Via Carducci e la Piazza Libertà (e viceversa), dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del 6 aprile 2025;

– il divieto di sosta, con obbligo della rimozione forzata, sul viale Ten. Lena nel tratto compreso tra la Piazza Gramsci e la Piazza Libertà, dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 6 aprile 2025, e in p.zza Libertà, dall’intersezione con viale Ten. Lena all’intersezione con viale del Fante dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 6 aprile 2025.