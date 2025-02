Ragusa e il piano del welfare, l’Ebt chiarisce quali sono gli elementi che concorrono alla formazione del reddito

Economia

I fringe benefit e la ritenuta a titolo di acconto sul valore dei beni e dei servizi

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul piano di welfare che prevede l’erogazione di fringe benefit tramite una carta di debito nominativa assegnata ai propri dipendenti mediante un provider informatico, al quale il datore di lavoro intende affidare la gestione del servizio. In particolare, viene chiesto se la carta di debito attraverso la quale verrebbero acquisiti i fringe benefit rientra tra i documenti di legittimazione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 marzo 2016 e, pertanto, non soggetta alla ritenuta a titolo di acconto sul valore dei beni e dei servizi. L’Agenzia ricorda che in base all’articolo 51, comma 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, a eccezione delle deroghe previste nei successivi commi del medesimo articolo.