Ragusa e il piano sanitario, i Cinque Stelle: “Per la nostra provincia come al solito le briciole”

Attualità

Campo e Piccitto: "Appena 25 milioni rispetto alla dotazione di 800 per l'intera isola"

“Schifani annuncia il via libera da Roma al piano sanitario: se in Sicilia sono in arrivo ben 800 milioni a valersi di fondi statali destinati proprio all’edilizia ospedaliera (ex art. 20 L 11,3,88 n.67), la solita provincia delle briciole, ovvero quella iblea, si deve accontentare di appena 25 milioni per il completamento del Giovanni Paolo II con i quali si riuscirà a stento a fare uno stralcio funzionale del progetto di completamento originario (per il quale servirebbero invece 70 milioni) mentre alla sola città di Palermo vanno 750 milioni per 4 strutture”.