Ragusa e il Prg in fase di approvazione, Battaglia: “Segnale politico di rilievo”

Attualità

L'intervento del consigliere comunale di maggioranza dopo il completamento dell'iter amministrativo da parte del civico consesso

“Un segnale politico di notevole rilievo. Una comunione d’intenti per il bene supremo della città. Un lavoro intenso e coordinato. E’ da mettere in rilievo come l’azione condotta abbia un sapore di carattere storico e, proprio per questo, merita di essere posta in vetrina”.

Così il consigliere comunale della lista Cassì sindaco, Salvatore Battaglia (nella foto), dopo che, l’altra sera, è stato approvato in aula l’ultimo adempimento dell’iter amministrativo del Piano regolatore generale che, adesso, dovrà essere trasmesso a Palermo per la definitiva approvazione. “Sono state 297 le osservazioni discusse e votate in aula, una per una – aggiunge Battaglia – frutto di una volontà non comune. E non è un caso se è dal 1976 che un atto del genere non veniva approvato in città. Personalmente, poi, mi ritengo soddisfatto per la salvaguardia dei terreni agricoli. Dunque, sono da ringraziare l’amministrazione comunale per la proposta fatta al consiglio, il civico consesso nella sua interezza, il presidente del consiglio per avere saputo condurre i lavori con moderazione ed equilibrio e tutti i tecnici del Comune che hanno contribuito a tagliare il traguardo. Il sindaco Cassì e il vicesindaco Giuffrida possono fregiarsi di un grande risultato, un risultato che renderà ancora più performante la nostra città. Anche sul piano urbanistico”.

