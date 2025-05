Ragusa e il progetto sul network di mini laboratori per la gestione fitosanitaria della filiera delle ortive

Attualità

Venerdì pomeriggio la presentazione nella sede dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali

“Network di mini laboratori per la gestione fitosanitaria della filiera delle ortive”: è il tema del convegno in programma venerdì 9 maggio dalle 15,30 nella sede dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Ragusa in via Grazia Deledda. Il progetto si basa su due criteri innovativi: analisi delle sementi ex-ante attraverso l’approccio metagenomico che consente di conoscere con esattezza quali patogeni possono essere veicolati attraverso i semi di pomodoro nel territorio regionale e nazionale; analisi dei principali fattori di rischio fitopatologico nel territorio siciliano e, in particolare, sono stati oggetto di studio attraverso l’analisi mediante kit diagnostici rapidi i seguenti patogeni: tomato brown rugose fruit virus; tomato leaf curl disease; tomato spotted wilt virus; pepino mosaic virus, clavibacter michiganensi subsp. michiganensis e Xantonomas vesicatoria, ecc.