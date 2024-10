Ragusa e il punto di ristoro nel nuovo ospedale, Bennardo e Caruso: “La petizione di firme che abbiamo raccolto ha dato gli esiti sperati”

Attualità

Un anno fa la consegna dell'istanza ai vertici aziendali dell'Asp 7

“Siamo molto soddisfatti perché ancora una volta le sollecitazioni dal basso, di cui ci siamo fatti portavoce, servono a raggiungere alcuni dei traguardi che la comunità richiede”.

Così il commento dei consiglieri comunali di Ragusa, Federico Bennardo e Rossana Caruso (nella foto con il direttore generale Drago al centro), dopo la notizia diffusa dall’Asp 7 in ordine all’apertura del servizio bar e ristoro presso l’ospedale Giovanni Paolo II per cui erano state raccolte centinaia di firme, poi consegnate, nell’ottobre dello scorso anno, agli allora vertici aziendali. “Una raccolta firme – continuano i consiglieri – che aveva trovato condivisione da parte degli operatori sanitari, pazienti e altri utenti. Siamo certi, a questo punto, che, come avevamo chiesto, sarà offerto un servizio alimentare improntato sull’utilizzo di prodotti a km zero e che, allo stesso tempo, contribuirà anche a migliorare l’esperienza complessiva dei pazienti e dei loro familiari durante il periodo di degenza. Ringraziamo la direzione aziendale e chi ha collaborato fino ad adesso, in particolare il dott. Pino Drago. L’azienda ci ha riferito che conta di inaugurare la nuova struttura per le festività natalizie”.

