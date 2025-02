Ragusa e il raddoppio delle indennità di funzione in seno alla giunta municipale, Cassì replica al Pd: “Solo demagogia”

Attualità

"Ci siamo solo adeguati alle norme, così come hanno fatto pure molti sindaci dem. Allora dovremmo ricevere un trattamento diverso dagli altri?"

“L’indennità di funzione di sindaci, assessori e presidenti del Consiglio è stabilita da una legge dello Stato che ha recentemente adeguato gli importi parametrandoli alle indennità percepite da deputati, senatori e dai presidenti di Regione. L’Anci, Associazione italiana dei Comuni, all’epoca guidata dal sindaco del Pd di Bari Antonio Decaro, ha fortemente voluto questo adeguamento per colmare una disparità di trattamento incomprensibile ed ingiusta”. Così il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (nella foto), replica ai consiglieri comunali dem che questa mattina avevano posto la questione del raddoppio dell’indennità di funzione nel giro di un anno e mezzo.