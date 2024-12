Ragusa e il rinnovo della Camcom del Sud est, interviene Confcommercio provinciale

Economia

"L'ente camerale è e deve restare la casa delle imprese. Occorrono percorsi inclusivi"

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto), interviene nel dibattito legato al rinnovo della governance della Camera di Commercio del Sud Est. “E’ opportuno sottolineare – chiarisce Manenti – come diventi fondamentale ribadire l’importanza di un approccio improntato all’inclusività e al riconoscimento del ruolo di tutte le componenti rappresentative del tessuto economico, sociale e istituzionale. Non devono esserci dubbi a tal riguardo. La Camera di Commercio è e deve restare la “casa delle imprese”, luogo di sintesi delle diverse istanze che animano il territorio. L’interessamento della politica, ancorché meritevole di considerazione, non può annullare questo principio. Riteniamo che ogni confronto e ogni decisione strategica debba riflettere la pluralità delle realtà economiche e sociali esistenti sul territorio, evitando dinamiche che possano essere percepite come selettive o parziali. Solo attraverso la partecipazione attiva di tutte le componenti riconosciute, dalle associazioni di categoria ai sindacati, dalle istituzioni locali agli enti rappresentativi si può garantire un dialogo efficace e costruttivo, che miri al bene comune e al rafforzamento del sistema produttivo locale”.