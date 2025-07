Ragusa e il sagrato d’autore con Eugenio Finardi in concerto

Spettacoli

La rassegna che si tiene all'ombra della cattedrale di San Giovanni Battista inizia giovedì sera con il botto con un concerto a ingresso gratuito

Le suggestioni del barocco. Il fascino del centro storico. La presenza di grandi firme della musica italiana. Ci sono tutti gli ingredienti per una estate da non dimenticare. Stiamo parlando di “Sagrato d’autore” che inaugura giovedì 10 luglio e che ospiterà il pubblico all’ombra della cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa. Il cartellone degli eventi è promosso dal Comune di Ragusa con il supporto della Marcello Cannizzo Agency che, proprio nel 2025, celebra i trent’anni di attività. Si comincia alle 21,30 del 10 luglio, dunque, con un artista di grande spessore come Eugenio Finardi (nella foto) che sarà in concerto con la propria band. L’ingresso è gratuito.