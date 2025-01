Ragusa e il saluto romano a processo, il dibattimento entra nel vivo

Attualità

Sotto inchiesta i fatti accaduti in via Ramelli dell'aprile 2021

È entrato nel vivo il dibattimento davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Francesca Aprile, nel processo che vede come imputato Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale, “Ragusa in movimento” per il cosiddetto saluto romano. Sono stati sentiti gli agenti della Digos di Ragusa e Siracusa e il senatore Gianni Battaglia quale parte civile. Tutti hanno confermato la presenza ed il ruolo di protagonista dell’imputato nel rito del presente e del saluto romano.