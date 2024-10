Ragusa e il turismo, Battaglia: “Bene le politiche di sostenibilità e di crescita già avviate”

Attualità

L'intervento del consigliere comunale dopo il sopralluogo del sindaco all'ex Club Med di Kamarina dove è in fase di realizzazione un nuovo resort

“Il recente sopralluogo del sindaco Peppe Cassì all’ex Club Med di Kamarina dove il gruppo Mangia sta realizzando un resort con circa seicento camere ci fa guardare, in prospettiva, con fiducia alle politiche di sviluppo che questa amministrazione sta cercando di sviluppare, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e alla scelta di dinamiche operative confacenti alle strategie di crescita di questa nostra realtà territoriale”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Salvatore Battaglia (nella foto) che segue con grande attenzione tutti i processi riguardanti lo sviluppo economico, supportando, in proposito, l’azione del sindaco e dell’assessore al ramo, Giorgio Massari.