Ragusa, è il veterinario Federico Ottaviano l’uomo disperso in mare

Riavviate questa mattina le ricerche al largo di Cava d'Aliga

Sono riprese questa mattina le ricerche in mare di Federico Ottaviano (nella foto) disperso dalle 16 di ieri pomeriggio al largo della costa di Cava d’Aliga, frazione balneare di Scicli. Uomo molto conosciuto in provincia di Ragusa, veterinario, diportista e velista esperto, stava facendo una gita in mare assieme a un gruppo di amici. Era sulla propria barca a vela e avrebbe deciso di fare un bagno. Che cosa sia accaduto è ancora tutto da comprendere. La Guardia costiera sta indagando a questo proposito e sta ricostruendo la vicenda con chi era a bordo. Di certo c’è che Ottaviano, nonostante le ricerche condotte anche con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco, poi sostituito da un elicottero della Guardia costiera, con l’ausilio di mezzi navali, non è stato ancora ritrovato. Le ricerche, come detto, continuano già questa mattina.

