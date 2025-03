Ragusa, è in arrivo Next per aiutare i giovani a costruire il proprio futuro

Attualità

L'appuntamento è in programma il 27 e il 28 marzo all'auditorium della Scuola dello sport

Manca poco a Next, l’evento per orientarsi nel mondo del lavoro, scoprire nuove opportunità e acquisire strumenti concreti per aiutare i giovani a costruire il proprio futuro. L’iniziativa, dedicata ai giovani tra i 15 e i 34 anni, si terrà il 27 e 28 marzo dalle 18 all’auditorium della Scuola dello Sport di Ragusa, in via Magna Grecia.

Tra gli ospiti ci sarà Giovanni Muciaccia, celebre volto di Art Attack!, che da anni gira l’Italia motivando e sostenendo i più giovani a pensare con creatività e fuori dagli schemi per affrontare il mondo del lavoro. Ascolteremo Fabiana Andreani, su Instagram conosciuta come @fabianamanager, che ci aiuterà a capire come farsi notare dalle aziende. La ‘’zia” suggerirà come scegliere la propria carriera e quali percorsi formativi.

Ci sarà anche Marcello Ascani, noto youtuber che parlerà di digitalizzazione, personal branding e nuove professioni del futuro. Saranno presenti anche professionisti e professioniste del nostro territorio che conoscono bene il contesto locale e racconteranno le loro esperienze professionali.

A condurre la due giorni di formazione e ispirazione ci sarà Noemi David, conduttrice di programmi dedicati al cinema, Tv e sostenibilità su Rai 2.

Next sarà il primo momento per entrare in contatto con un progetto più ampio che prevede masterclass, esperienze formative e di crescita personale dedicate ai più giovani. I partecipanti potranno conoscere le associazioni che cureranno le masterclass: Fondazione San Giovanni Battista, L’Argent A.P.S. E.T.S., Cooperativa Sociale Proxima A.r.l., Associazione Italiacamp, Logos Società Cooperativa.

Per scoprire il programma completo basta registrarsi su www.nextragusa.it