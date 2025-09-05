Sfoglia il giornale

Ragusa, è iniziato il ministero pastorale di padre Giovanni Filesi nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard

Il rito è stato presieduto dal vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa

Di Redazione |

E’ iniziato ieri sera il ministero pastorale di parroco del sacerdote Giovanni Filesi nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard (foto Salvo Bracchitta).

D’ora in poi sarai pescatore di uomini, è stato spiegato durante la cerimonia religiosa dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa, che ha presieduto il rito alla presenza degli altri sacerdoti della città.

«Il sacerdote, infatti – ancora il vescovo nella sua omelia . non antepone le proprie preferenze o esigenze personali al Vangelo, ma si abbandona con fiducia al Signore, come Gesù nell’orto degli ulivi: «Non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Solo un cuore che vive questo affidamento radicale diventa capace di leggere la storia con lo sguardo dello Spirito, di riconoscere i segni della presenza di Dio e di indicare alla comunità il cammino da percorrere. Padre Giovanni, il tuo ministero sarà tanto più fecondo quanto più saprai lasciarti modellare dalla Parola di Dio e affidarti con docilità all’azione dello Spirito, anche nelle difficoltà e nelle prove della vita».

