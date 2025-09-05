Ragusa, è iniziato il ministero pastorale di padre Giovanni Filesi nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard

Attualità

Il rito è stato presieduto dal vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa

E’ iniziato ieri sera il ministero pastorale di parroco del sacerdote Giovanni Filesi nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard (foto Salvo Bracchitta).

D’ora in poi sarai pescatore di uomini, è stato spiegato durante la cerimonia religiosa dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa, che ha presieduto il rito alla presenza degli altri sacerdoti della città.

«Il sacerdote, infatti – ancora il vescovo nella sua omelia . non antepone le proprie preferenze o esigenze personali al Vangelo, ma si abbandona con fiducia al Signore, come Gesù nell’orto degli ulivi: «Non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Solo un cuore che vive questo affidamento radicale diventa capace di leggere la storia con lo sguardo dello Spirito, di riconoscere i segni della presenza di Dio e di indicare alla comunità il cammino da percorrere. Padre Giovanni, il tuo ministero sarà tanto più fecondo quanto più saprai lasciarti modellare dalla Parola di Dio e affidarti con docilità all’azione dello Spirito, anche nelle difficoltà e nelle prove della vita».

