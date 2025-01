Ragusa e la casa di riposo sotto sequestro, i due indagati ai domiciliari chiedono di essere rimessi in libertà

Cronaca

I ricorsi discussi davanti al Tribunale del Riesame di Catania. La difesa a proposito dei maltrattamenti aggravanti: "I nostri assistiti hanno sempre agito nel supremo interesse degli anziani ospiti"

Discussi davanti al Tribunale del Riesame di Catania (presidente Gabriella Larato a latere Alessandra Maira e Patricia Di Marco) i ricorsi presentati dagli avvocati Giuseppe Lipera e Vincenza Forte difensori di Salvatore Germanà e Margherita Di Raimondo, sottoposti agli arresti domiciliari dopo l’indagine dei Nas dei carabinieri. I due legali hanno chiesto di annullare l’ordinanza di custodia cautelare ed in subordine di riformarla applicando una misura meno afflittiva anche alla luce dell’adozione contestuale della misura reale del sequestro preventivo della struttura “Villa Ortensia”.