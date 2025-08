Ragusa e la casa di riposo Villa Ortensia, il Tribunale respinge la nuova istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa dei titolari

Cronaca

Di Raimondo e Germanà restano ai domiciliari

Con un’ordinanza, il Tribunale di Ragusa ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa dei titolari della casa di riposo “Villa Ortensia” (nella foto), Margherita Di Raimondo e Salvatore Germanà, che dal 7 gennaio scorso sono ai domiciliari. Era stata presentata al capo dell’ufficio gip e per conoscenza al procuratore generale della Corte d’Appello di Catania, Carmelo Zuccaro, a distanza di qualche giorno dal rinvio a giudizio di tutti gli imputati davanti al Tribunale di Ragusa, per il 19 settembre. A giudizio anche altre sette persone denunciate a piede libero. I coniugi sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta dei Nas dei carabinieri per maltrattamenti ed abbandono di persona incapace. Gli avvocati difensori Giuseppe Lipera e Vincenza Forte avevano chiesto la revoca della misura cautelare «per la totale assenza di esigenze cautelari: assenza del pericolo di fuga, mancanza di possibilità di inquinare le prove e di reiterare il reato perché la casa di riposo è sotto sequestro».