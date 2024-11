Ragusa e la certificazione Dop del pane a pasta dura, si è insediato il comitato tecnico scientifico

Attualità

Il Comune capoluogo avrà il ruolo di ente capofila

Prosegue il percorso per il riconoscimento della denominazione di origine protetta per il pane a pasta dura degli Iblei. L’assessore Giorgio Massari che segue direttamente il percorso ha promosso tre atti deliberativi fondamentali adottati dalla giunta: l’atto d’indirizzo per il perseguimento del marchio Dop per il pane a pasta dura, la determina per la creazione del comitato organizzatore indicando come coordinatore il dott. Riccardo Roccella e del comitato tecnico scientifico coordinato dal dott. Giuseppe Cicero e, infine, la definizione di un protocollo d’intesa tra il Comune di Ragusa nel ruolo di comune capofila con tutti i comuni della provincia di Ragusa per condividere il progetto che non può essere solo comunale, ma deve coinvolgere tutti i territori nei quali si registrano le stesse caratteristiche di grani, farina, lieviti, modalità di impasto e produzione.

Questo percorso ha trovato un momento di avvio, lunedì 18 novembre, al Centro Direzionale della zona artigianale presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico, con l’insediamento del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la certificazione DOP. Quanto auspicato nel convegno promosso dai club service della città di Ragusa sulla certificazione DOP del Pane a Pasta Dura, tenutosi presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Ragusa il 31 maggio scorso, ha trovato una prima significativa risposta.

Il comitato tecnico scientifico, coordinato dal dott. Giuseppe Cicero è un gruppo di lavoro multidisciplinare, costituito da professionisti del settore, ricercatori, docenti universitari, scelti in quanto esperti nelle discipline attinenti la materia. Nello specifico a comporlo sono: Giuseppe Cicero (Agronomo, Coordinatore del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico); Sebastiano Blangiforti (Stazione Sperimentale di Granicoltura per La Sicilia); Paolo Guarnaccia (docente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania; Slow Food Italia, Condotta di Ragusa); Orazio Sortino (docente in quiescenza del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania); Umberto Anastasi (docente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – sezione Agronomia e coltivazioni erbacee dell’Università di Catania); Alfio Spina (Dirigente di ricerca, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria “CREA” – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, Laboratorio di Acireale); Giuseppe Russo (Biologo – PhD Alimentazione e nutrizione umana, Dirigente di Ricerca, Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” di Palermo).