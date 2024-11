Ragusa e la chiusura della piscina comunale, Digrandi: “Riapre il 2 dicembre”

Attualità

L'assessore: "La ditta che si occupa delle manutenzioni è subito intervenuta"

La piscina comunale riaprirà il 2 dicembre, almeno questa è la data più certa sulla base degli interventi di manutenzione tuttora in corso. A denunciare la nuova chiusura dell’impianto sportivo era stato questa mattina il consigliere comunale Federico Bennardo. Ora l’intervento dell’assessore comunale allo Sport Simone Digrandi che sta seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della delicata vicenda. “La ditta delle manutenzioni – chiarisce – è già operativa sin da quando si è verificata la necessità di intervenire, attualmente si stanno facendo tutti i controlli e la relativa manutenzione e i lavori sono stimati più o meno in 10 giorni. Al momento la data più certa per la riapertura è quella del 2 dicembre. Siamo intervenuti dunque celermente, il consigliere Bennardo aveva chiesto l’accesso ai locali che ha subito ottenuto e ha potuto appurare la situazione di persona”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA