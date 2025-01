Ragusa e la chiusura dell’impianto Versalis, la proposta di Legambiente per trasformare un problema in una opportunità

Attualità

"Perché non produrre le clips biodegradabili da utilizzare lungo la fascia trasformata?"

“La chiusura dell’impianto Versalis di Ragusa, che produceva polietilene, ha innescato una serie di ipotesi di riconversione per permettere il mantenimento dell’occupazione diretta e quella dell’indotto, che però rimangono nel vago. Così come vaghe sono le promesse dell’Eni sul futuro dell’impianto. Si è parlato di centri di ricerca per il riciclo meccanico o produzione di oli vegetali, ma si tratta sempre di ipotesi di lavoro, senza niente di certo”.

E’ quanto afferma in una nota il circolo “Il carrubo” di Legambiente secondo cui, invece, “si potrebbero sfruttare le competenze di Versalis, proprietario di Novamont da fine 2023, nel campo delle bioplastiche. Novamont è leader mondiale nel campo delle bioplastiche e bioprodotti con Mater-Bi, oltre ad aver fondato, insieme a Coldiretti e ai Consorzi agrari d’Italia, Mater-Agro: una società che intende promuovere un nuovo modello di innovazione partecipata tra agricoltura e industria, aiutando gli agricoltori a mantenere buone rese di coltivazione, attraverso l’utilizzo di bioprodotti e biomateriali biodegradabili a basso impatto”.