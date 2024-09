Ragusa e la colletta per realizzare la pensilina dinanzi all’ospedale, Firrincieli: “Ma davvero siamo arrivati a questo punto?”

Attualità

Il consigliere comunale biasima l'Asp e sollecita i vertici aziendali a intervenire

“Ho appreso con un certo rammarico che il comitato civico Art. 32 ha avviato una raccolta fondi da mettere a disposizione dell’Asp per la realizzazione di una pensilina in attesa dell’arrivo degli autobus dinanzi all’ingresso principale dell’ospedale Giovanni Paolo II a protezione dei soggetti più deboli, e, comunque, dei potenziali utenti, dagli agenti atmosferici. Anch’io nel luglio scorso, sollecitato in proposito, avevo inoltrato una richiesta formale per far sì che la pensilina potesse essere allestita. Adesso, questa raccolta fondi ci fa interrogare su un punto in particolare: che cosa c’è di peggio se non riuscire ad ascoltare le esigenze, le necessità dei cittadini?”. E’ il consigliere comunale Sergio Firrincieli a sollevare la questione.