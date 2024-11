Ragusa e la commemorazione dei defunti

Attualità

Le cerimonie odierne nei tre cimiteri cittadini

Sono numerosi i cittadini che, già da ieri, si sono recati in visita nei tre cimiteri di Ragusa per rendere visita ai propri defunti, per portare un fiore, per rivolgere un pensiero o una preghiera a chi non c’è più.

Oggi si sono tenute le cerimonie ufficiali, per la ricorrenza della commemorazione dei defunti, nei tre cimiteri cittadini. A Ragusa centro, in particolare, la giunta, con in testa il primo cittadino, Peppe Cassì, e il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, insieme al prefetto, al questore e ai rappresentanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, hanno preso parte alla messa celebrata dal vescovo mons. Giuseppe La Placa. E’ seguita la deposizione di cuscinetti di fiori alla tomba dell’Ammiraglio Scrofani, alla Cappella dell’Associazione nazionale Polizia di Stato e a quella dell’Associazione nazionale Carabinieri, dopo di che il corteo ha raggiunto il Sacrario Militare dove è stata deposta una corona di fiori. A conclusione della cerimonia il clero e le autorità hanno deposto un cuscinetto di fiori all’Ossario comunale.

