Ragusa e la compatrona, il triduo di Maria Santissima della Medaglia

Società

Da giovedì nel vivo il programma delle funzioni religiose nella cattedrale di San Giovanni Battista

Dopo la celebrazione del giubileo della diocesi nel 75esimo della sua fondazione, fissato per oggi, e che sarà caratterizzato dal solenne pontificale, a partire dalle 19 in cattedrale, presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, entrano nel vivo le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Medaglia, compatrona della città. In particolare, da giovedì 8 maggio al via il triduo di preparazione alla festa che sarà celebrata, con la processione esterna, domenica 11 maggio. Giovedì 8, in particolare, ci sarà alle 9 la celebrazione eucaristica e alle 19 la santa messa con l’omelia tenuta dal diacono Giuseppe Bottone e animata dalle donne di Azione cattolica, dal gruppo di preghiera Padre Pio e dai volontari del Centro ascolto Caritas.