Ragusa e la danza, l’accademia nazionale di Belgrado torna in città

Società

L'iniziativa organizzata dall'Asd centro studi danza Mila Plavsic si è tenuta sotto l'egida del comitato provinciale Csen

Gli esami delle allieve iscritte all’accademia nazionale di Belgrado “Lujo Davico” hanno concluso una settimana di studio intensivo di danza classica e contemporanea nei locali dell’Asd centro studi danza Mila Plavsic di Ragusa. Protagonisti una cinquantina di allievi non solo dell’Asd Mila Plavsic, iscritta al comitato provinciale Csen Ragusa, ma provenienti da diverse scuole, anche fuori provincia, che hanno seguito le lezioni tenute dai maestri serbi Jelena Cirica e Vladimir Cubrilo. A sostenere gli esami, invece, un gruppo di giovani allieve dell’Asd centro studi danza Mila Plavisc di Ragusa, diretta da Rita Gurrieri e Vladan Jovanovic, dell’Asd La Scuola di Mila di Santa Croce Camerina, diretta da Antonio Cascone e Vladan Jovanovic, dell’Asd New Energy di Grammichele, diretta da Marlisa Nicastro, della Asd Mea Danza di Caltagirone diretta da Dino Platania, iscritte come esterne all’accademia.