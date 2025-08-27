Ragusa e la disinfestazione sul territorio comunale, ecco le date e le aree interessate

Attualità

Si comincia a partire dal 2 settembre e fino al 4

Il Comune di Ragusa ha programmato un intervento di disinfestazione nel territorio ibleo per i giorni 2, 3 e 4 settembre 2025. L’operazione sarà eseguita dall’ATI Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l., Ciclat e IGM.

Durante gli interventi di disinfestazione, si consiglia di chiudere le imposte ed evitare l’esposizione di alimenti e biancheria.

2 settembre 2025 dalle ore 01.00 – Ibla – S. Giacomo – C.de di recupero Ragusa.

San Giacomo, zona V.le delle Americhe, C.da Tre Casuzze, C.da Conservatore, C.da Cilone, Villaggio Monachella 1° e II°, C.da Nunziata, C.da Cisternazzi, C.da Puntarazzi, C.da Gilestra, C.da Cimillà, C.da Pozzillo, C.da Poggio del Sole, C.da Serralinena, zona Pianetti – Bruscè, Selvaggio campo sportivo, zona V.le Europa, zona ville e vallate, n. 8 Zone a verde come: Largo San Paolo, Ibla, zona Lusia, vallata Santa Domenica e di Modica, mercato ortofrutticolo, discarica, ville.

3 settembre 2025 dalle ore 01,00 – zone esterne Marina di Ragusa – Marina di Ragusa – C.de di recupero edilizio.

Branco Piccolo, Branco Grande, Passo Marinaro, Punta Braccetto, zona Castello Donnafugata, Castellana Vecchia e Nuova, Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, C.da Gaddimeli, Villaggio Santa Maria degli Angeli, Villaggio Orchidea, C.da Gatto Corvino, Villaggio Camemi, C.da Principe, C.da Eredità, Villaggio 2000, Fontana Nuova, C.da Mangiabove, C.da Cerasa, C.da Palazzo, Via Nave (ex C.da Nave), Villaggio Primavera, Marina di Ragusa.

4 settembre 2025 alle ore 01.00 – Ragusa, zone orientativamente delimitate dalle seguenti vie: