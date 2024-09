Ragusa e la Fam, Battaglia: “Stiamo lavorando per ottenere grandi risultati”

Attualità

Il neoconsigliere comunale sta seguendo, per conto dell'ente di palazzo dell'Aquila, le fasi organizzative dell'evento che si terrà dal 27 al 29 settembre

“Il grande lavoro portato avanti in sinergia dalla nostra amministrazione comunale di Ragusa con la Camera di commercio del Sud est e con il Libero consorzio comunale, senza dimenticare gli assessorati regionali delle Attività produttive e dell’Agricoltura, oltre che il Consorzio interprovinciale allevatori con, novità di quest’anno, l’Istituto sperimentale zootecnico di Sicilia, è la migliore garanzia per la piena riuscita della Fiera agroalimentare mediterranea che, quest’anno, celebra la 49esima edizione e si prepara, con grande slancio, a raggiungere il traguardo del mezzo secolo”. Lo dice il consigliere comunale Salvatore Battaglia (nella foto) che, per conto del Comune, sta seguendo le fasi organizzative di un evento molto atteso non solo dagli addetti ai lavori ma dall’intera comunità ragusana.