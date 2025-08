Ragusa e la fase politica in evoluzione, il consigliere Vitale: “Sto maturando la possibilità di transitare anch’io in Forza Italia”

Attualità

L'obiettivo sarebbe seguire lo stesso percorso effettuato dal sindaco Peppe Cassì

La politica locale di Ragusa vive un momento di riflessione e di ridefinizione degli schieramenti. In questo contesto, la scelta compiuta dal sindaco Giuseppe Cassì di aderire a Forza Italia offre un punto di riferimento significativo per chi, come il consigliere comunale Daniele Vitale (nella foto) che ha sostenuto il primo cittadino sin dall’inizio, si trova oggi a valutare con attenzione la possibilità di compiere lo stesso percorso. La decisione, tutt’altro che scontata, nasce dal desiderio di garantire stabilità e coerenza all’azione amministrativa, rafforzando quella sintonia tra organi politici che è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide poste dal futuro prossimo.