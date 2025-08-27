Ragusa e la festa del patrono, è il giorno della prima processione

Attualità

Domani il simulacro sarà riportato dal santuario del Carmine di nuovo alla cattedrale

Dopo la celebrazione eucaristica di ieri sera presieduta dal novello sacerdote Alessio Leggio (nella foto Bracchitta) a cui ha fatto seguito, in piazza, la rappresentazione della commedia brillante in tre atti dal titolo “U fantasma ra mala sogghira” portata in scena dalla compagnia teatrale “I Picciuotti ri l’Oratorio”, oggi, dalle 18, ci sarà la prima processione del simulacro di San Giovanni Battista e dell’Arca santa. Saranno traslati nel santuario della Madonna del Carmine.