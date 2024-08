Ragusa, è la festa del patrono San Giovanni

Attualità

Questa mattina il solenne pontificale del vescovo. Nel pomeriggio la processione con il simulacro e l'Arca santa

Oggi è festa a Ragusa. Si celebra il patrono principale della città e della diocesi, San Giovanni Battista. A presiedere la funzione religiosa, il vescovo, mons. Giuseppe La Placa, che non ha mancato di ricordare quanto grande debba essere l’impegno dei fedeli nel cercare di accostarsi alla figura del santo precursore. La cerimonia in Cattedrale, caratterizzata dall’esposizione della reliquia del braccio del santo, con la presenza delle autorità civili e militari.

Nel pomeriggio, alle 17,30, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giambattista Diquattro, nunzio apostolico in Brasile. Alle 18,15, l’arrivo in piazza San Giovanni dei corpi bandistici San Giorgio – Città di Ragusa diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo, Alessandro Scarlatti di Chiaramonte diretto dal maestro Sebastiano Gurrieri e Gioacchino Rossini di Pedalino diretto dal maestro Gianfilippo Pollicita.

Alle 18,30 sarà dato il via alla solenne processione del patrono San Giovanni Battista. Precede l’Arca santa seguita dai fedeli con i ceri votivi e dal corpo bandistico di Pedalino. Quindi, l’uscita del venerato simulacro del patrono accolto sul sagrato dal tradizionale lancio di volantini colorati, offerti dal Libero consorzio, dal suono a festa delle campane, dallo sparo dei fuochi d’artificio, dai corpi bandistici di Ragusa e Chiaramonte.