Ragusa e la festa del patrono San Giovanni, la reliquia del braccio tra Marina e la chiesa della Nunziata

Attualità

Continuano le celebrazioni in onore del santo precursore

I solenni festeggiamenti di San Giovanni Battista, patrono principale della Diocesi e patrono della città di Ragusa, entrano nel vivo. Domani, in cattedrale, le celebrazioni eucaristiche sono in programma alle 9, alle 10,30, alle 12 e alle 19. Quest’ultima santa messa, in particolare, sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Cascone. Lunedì, dopo che in queste ore è ospitata nella parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Marina (nella foto Bracchitta), la reliquia del braccio del santo precursore sarà traslata alle 9 nella parrocchia Maria Ss. Nunziata. Seguirà un momento di preghiera con gli anziani nelle case di riposo che insistono nel quartiere della parrocchia. Alle 18,30, poi, nella sala borsa “Pippo Tumino” presso la Camera di commercio di Ragusa, con ingresso da via Natalelli, ci sarà l’inaugurazione della collettività di pittura e scultura dal titolo “La bellezza del colore per un mondo di pace”. Espongono gli artisti: Gianna Baglieri, Carmela Criscione, Davide Dimartino, Giorgio Di Rosa, Giorgio Distefano, Carmela Garaffa, Gianni Giacchi, Ilka Lehmann, Vincenzo Mezzasalma, Mariachiara Moltisanti, Fabrizio Occhipinti, Anna Ottaviano, Giovanni Pace, Antonella Pizzo, Luisa Puglisi, Luana Sarta, Maria Teresa Scarso, Daniela Sellini, Elisa Varsallona.