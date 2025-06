Ragusa e la festa del Preziosissimo sangue, celebrazioni alle battute conclusive

Società

Domani sera Gli amici del teatro di Chiaramonte, domenica la messa con il vescovo La Placa e poi la processione con il Santissimo Sacramento

Verso la fase conclusiva la festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo a Ragusa. Domani, alle 18,30, la recita del Rosario, con litanie al Preziosissimo sangue. Alle 19 ci sarà, poi, la santa messa presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Antoci, parroco della parrocchia San Giorgio in Ragusa. Alle 21 un godibile spettacolo teatrale, con “Gli amici del teatro” di Chiaramonte Gulfi che porteranno in scena “Non ti pago”, commedia brillante in tre atti di Eduardo De Filippo, regia di Vito Cultrera. In serata, anche la sagra della salsiccia e del cannolo, motivo di intrattenimento per l’intera comunità. Domenica, la festa esterna.